Stand: 07.12.2023 06:50 Uhr Blücher: Mehrere Einbrüche in den vergangenen Nächten

In Blücher bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gibt es offenbar eine Einbruchsserie. In den Nächten zu Dienstag und Mittwoch hat es insgesamt vier Einbrüche oder Einbruchsversuche gegeben. Einmal hat die Wohnungsinhaberin die Täter gehört und einen Bekannten angerufen. Die Täter sind daraufhin verschwunden. In zwei anderen Fällen sollen die Unbekannten Geld erbeutet haben - mehrere hundert Euro. Die Polizei fährt jetzt verstärkt Streife in Blücher.

