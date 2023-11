Stand: 02.11.2023 15:55 Uhr Neubrandenburg: Irrtum bei Verhandlungsort - Prozess verschoben

Wegen eines Irrtums des Angeklagten konnte der Prozess gegen einen mutmaßlichen Gullydeckel-Dieb in Neubrandenburg vor dem Amtsgericht nicht beginnen. Der 35-Jährige habe gedacht, der Prozess finde an seinem Wohnort in Lübeck statt, obwohl auf der Ladung Neubrandenburg stand, sagte eine Gerichtssprecherin. Nun soll wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres verhandelt werden. Laut Anklage wird dem Lübecker vorgeworfen, 50 Gullydeckel in der Haff-Müritz-Region gestohlen zu haben. Als Motiv hatte der Mann bei der Polizei Geldnot angegeben.

