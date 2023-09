Stand: 29.09.2023 16:47 Uhr Rostock Hohe Düne: Kommandowechsel bei Korvettenmannschaft

Die Korvettenmanschaft "BRAVO" in Hohe Düne bei Rostock hat einen neuen Kommandanten. Kapitän Benjamin Bachmann übernimmt von der bisherigen Chefin an Bord, Bianca Seifert. Die 43 Jährige attestiert ihrer knapp 60-köpfigen Mannschaft jederzeit volle Einsatzbereitschaft. Was es allerdings schwer machte, waren die Rahmenbedingungen der vergangenen zwei Jahre: Personalmangel, Pandemie, Krieg in Europa. Das alles mit einer Marine, die auch in Sachen Material alles andere als gut da stehe, so Seifert. So fehlte der Bravo-Besatzung mehrfach ein funktionstüchtiges Schiff und musste auch mehrere geplante Einsätze frühzeitig abbrechen. Bianca Seifert bekommt das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber. Künftig wird sie im Marinekommando in Rostock arbeiten. Der neue Kommandant ist Benjamin Bachmann. Er führt seinen ersten Einsatz mit der Bravo-Mannschaft Ende des Jahres im Mittelmeer.

