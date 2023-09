Stand: 10.09.2023 14:48 Uhr Kühlungsborn: Explosion in Hotel-Schwimmanlage

In Kühlungsborn hat es am Mittag in der Schwimmanlage des Travel Charme Hotels eine Explosion gegeben. Das Hotel in der Nähe der Seebrücke musste vorübergehend evakuiert werden, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Es sei kein Feuer ausgebrochen und auch kein Mensch verletzt worden, hieß es. Die Feuerwehr war bis zum frühen Nachmittag vor Ort. Zur Ursache der Explosion und zu möglichen Schäden gibt es noch keine Angaben.

