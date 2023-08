Stand: 03.08.2023 06:00 Uhr Bützow: Straßensperrung wegen einsturzgefährdetem Haus

In Bützow sind an der Ortsdurchfahrt Mauerteile von einem leerstehenden Haus auf den Fußweg gestürzt. Verletzt wurde niemand. Im Dachgeschoß des Fachwerkhauses hatten sich rund fünf Quadratmeter Ziegelmauerwerk gelöst und waren aus etwa fünf Metern Höhe herabgefallen. Auch weitere Teile der oberen Etage drohten herunterzustürzen. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft. Eine Absperrung ist eingerichtet. Der Verkehr muss an der Bützower Ortsdurchfahrt umgeleitet werden.

