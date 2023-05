Stand: 15.05.2023 08:43 Uhr Notlandung auf Acker bei Pasewalk

Ein Leichtflugzeug musste am Sonntag auf einem Acker bei Pasewalk notlanden. Das Flugzeug war unterwegs von Stendal nach Pasewalk. Als Grund gibt die Polizei Treibstoffmangel an. Der 65-jährige Pilot aus der Schweiz blieb bei der Notlandung unverletzt. Am Flugzeug entstand geringer Sachschaden und der Flieger konnte durch den Piloten selbst geborgen werden.

