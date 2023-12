Stand: 08.12.2023 18:59 Uhr Neustrelitz: Finanzierung des Schlossturms bleibt unklar

Der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) will gegen den Beschluss der Stadtvertretung zum Neubau des Schlossturms in Widerspruch gehen. Das kündigte Grund gegenüber NDR 1 Radio MV an. Der Beschluss verstoße gegen Rechtsnormen, weil nicht dargelegt werde, wie der Bau finanziert werden soll. Die Stadtvertretung hatte auf Vorschlag der CDU beschlossen, dass der Schlossturm in Verantwortung der Stadt wieder errichtet werden soll. Er soll als "Leuchtturm der Demokratie" gestaltet werden. Für den Wiederaufbau wird mit Gesamtkosten von rund 9,5 Millionen Euro kalkuliert.

