Stand: 09.01.2023 11:15 Uhr Neustadt-Glewe: Mutmaßlicher Wolf entpuppt sich als Husky

Eine angebliche Wolfssichtung in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat sich nach Angaben der Polizei nicht bestätigt. Nachdem ein Passant am Sonnabend auf einem Grundstück in der Lindenstraße einen Wolf gesehen haben wollte, überprüfte die Polizei seine Angaben. Vor Ort entdeckten die Beamten allerdings keinen Wolf, sondern einen freilaufenden Husky. Versuche der Polizei, das Tier einzufangen, schlugen allerdings fehl.

