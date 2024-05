Stand: 29.05.2024 05:13 Uhr Neukalen: Mann wird in Siebanlage verschüttet und schwer verletzt

In Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 22 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Er wurde in einem Kieswerk im Einfülltrichter einer Siebanlage unter mehreren Tonnen Sand und Steinen verschüttet. Der junge Mann war gerade dabei, Metallteile im Trichter zu entfernen, als ein Arbeitskollege diesen mit dem Radlader neu befüllte. Nach über zwei Stunden konnte er aus dem Trichter befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Neubrandenburger Klinikum gebraucht. Gegen den 39 Jahre alten Arbeitskollegen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

