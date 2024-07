Neue Räume für den Demokratiebahnhof Anklam gefunden Stand: 29.07.2024 15:49 Uhr Der Verein Demokratiebahnhof hat ein neues Quartier in Anklam. In den kommenden Wochen soll in der Innenstadt, nicht weit vom Bahnhof, ein neuer Treffpunkt für Jugendliche aufgebaut werden.

Fünf Monate nach der Schließung des Demokratiebahnhofs hat der Verein nun neue Räume in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden. In den kommenden Wochen soll der Treffpunkt für Jugendliche in der Nähe der Innenstadt, nahe des alten Bahnhofs, wieder aufgebaut werden.

Schließung wegen baulicher Mängel

Anfang des Jahres war dem Verein Demokratiebahnhof der Mietvertrag für die bisherigen Räume im alten Bahnhof von der städtischen Wohnungsgesellschaft gekündigt worden. Als Grund wurden bauliche Mängel am Gebäude genannt. In der Zwischenzeit waren die pädagogischen Mitarbeiter mobil in der Stadt gewesen. Nach einigen Angeboten und gescheiterten Vermittlungsversuchen durch die Wohnungsgesellschaft GWA, ist Vorstandsmitglied Tino Nicolai durch einen Aushang im Schaufenster auf die neuen Räume aufmerksam geworden.

Weniger Platz, kleineres Angebot

Die Räume gehören einem privaten Vermieter, bieten allerdings weniger Platz als bisher, sodass der Demokratiebahnhof sein komplettes Angebot am neuen Standort nicht fortsetzen kann. Welche Projekte weitergeführt werden, lotet der Verein noch aus. Klar ist, dass die neuen Räume ebenso zu einem Treffpunkt für Jugendliche werden sollen und auch ein Anlaufpunkt für das Anklamer Jugendparlament sein werden. Ein Termin für die offizielle Eröffnung steht bisher noch nicht fest. Allerdings wünscht sich der Verein langfristig, wieder in den alten Bahnhof zurückkehren zu können.

