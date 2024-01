Stand: 27.01.2024 09:40 Uhr Neubrandenburg erhält Stele "Überlebensmut" zum Holocaust-Gedenktag

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags, der 2005 von den Vereinten Nationen eingeführt wurde, schenkt die Künstlerin Christa Jeitner der Stadt Neubrandenburg am Nachmittag eine Stele. Die 88-Jährige widmet das Werk den inhaftierten Frauen im ehemaligen Ravensbrücker KZ-Außenlager "Waldbau" bei Neubrandenburg. Tausende inhaftierte Frauen mussten dort ab 1944 Zwangsarbeit leisten und unter prekären Bedingungen Bomben produzieren. Die Stele ist unter anderen mit Stacheldraht, Essgeschirr in einem Netz und einer Kreuzkette versehen. Besucher können das Werk bis Sonntag in der Kunstsammlung Neubrandenburg anschauen, später soll es zu besonderen Anlässen gezeigt werden.