Neubrandenburg: Weber Maschinenbau investiert zehn Millionen Stand: 25.07.2022 17:00 Uhr Die Firma Weber Maschinenbau will in ihrem Werk in Neubrandenburg ein neues Logistikzentrum bauen. Dazu werden in diesem Jahr rund zehn Millionen Euro investiert.

Die Logistikstrecke soll Anfang 2023 betriebsbereit sein. Damit soll die Voraussetzung geschaffen werden, den Jahresumsatz bis 2025 auf 500 Millionen Euro zu steigern. Bisher setzt die Firma mit Filialen in 18 Ländern jährlich gut 300 Millionen Euro um.

Nachfrage steige stetig - Bereitstellung von Ersatzteilen

Weber Maschinenbau stellt vor allem Schneidegeräte für Wurst, Fleisch und Käse her. Die Nachfrage bei Lebensmittelherstellern steigt laut Firmengründer Günter Weber stetig. Mit dem neuen Logistikzentrum soll auch die Bereitstellung von Ersatzteilen deutlich verbessert werden. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 war die Nachfrage nach Ersatzteilen um zehn Prozent gestiegen. Weber beschäftigt derzeit in Neubrandenburg und Groß Nemerow 450 Mitarbeitende.

