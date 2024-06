Stand: 05.06.2024 06:24 Uhr Neubrandenburg: Unfall zwischen zwei alkoholisierten Autofahrern

Am Dienstagabend kam es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei alkoholisierten Autofahrern. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, weil eine 55-jährige Ukrainerin einem 37-jährigen Warener die Vorfahrt nahm. Während der Unfallaufnahme stellte Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft der beiden Beteiligten fest. Ein Test ergab bei der Unfallverursacherin einen Wert von 1,26 Promille und bei dem 37-Jährigen einen Wert von 0,39 Promille. Daraufhin wurde beiden Verkehrsteilnehmern eine Blutprobe im Klinikum Neubrandenburg entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.

