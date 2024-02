Stand: 22.02.2024 16:18 Uhr Neubrandenburg: Roman Oppermann zum Stadtpräsidenten gewählt

Roman Oppermann (SPD) ist am Donnerstag ohne Gegenstimme zum neuen Präsident der Stadtvertretung Neubrandenburg gewählt worden. Die Wahl war nötig geworden, nachdem der bisherige Stadtpräsident Jan Kuhnert das Amt aufgegeben hatte. Oppermann ist Professor für Krankenhaus-Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Neubrandenburg. Er sitzt seit vielen Jahren für die SPD in der Stadtvertretung und war zuletzt stellvertretender Stadtpräsident. Bei einer Wahl vor zwei Jahren votierte eine Mehrheit der Stadtvertretung noch gegen Oppermann als Stadtpräsident.

