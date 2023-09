Stand: 06.09.2023 09:19 Uhr Neubrandenburg: Ölmühle in Brand geraten

In Neubrandenburg in der Ihlenfelder Straße ist eine alte Ölmühle auf dem Gelände eines Agrarhandel-Betriebes in Brand geraten. Rund 30 Feuerwehrleute mehrerer Neubrandenburger Wehren sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer sei gegen 8.00 Uhr auf dem Dach der Ölmühle ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte. Anwohner müssten mit starker Rauchentwicklung rechnen. Menschen wurden bislang nicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.09.2023 | 09:30 Uhr