Stand: 29.05.2024 11:11 Uhr Neubrandenburg: Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der 24-jährige Litauer habe mit möglichen weiteren Tatverdächtigen ein Auto einer Luxusmarke vom Gelände des Autohauses in der Eschengrunder Straße stehlen wollen. Eine Zeugin habe dort in der Nacht mehrere auffällige Männer beobachtet und die Polizei verständigt. Fünf Teams waren im Einsatz. Sie konnten den 24-Jährigen fassen. Er habe einen Beamten bei der Festnahme leicht verletzt.

