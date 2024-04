Stand: 08.04.2024 13:25 Uhr Neubrandenburg: Mehrere berauschte E-Rollerfahrer gestoppt

Die Polizei hat am Wochenende in Neubrandenburg und in Demmin mehrere berauschte E-Rollerfahrer gestoppt. In Neubrandenburg wurden drei mit Alkohol im Blut angehalten und zwei unter Einfluss von Betäubungsmitteln, ebenso zwei in Demmin. In allen Fällen wurden zunächst Schnelltests durchgeführt, anschließend wurden in Kliniken Blutproben entnommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Strafnormen beim Führen eines E-Rollers im Straßenverkehr dieselben sind wie beim Pkw.

