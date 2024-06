Stand: 26.06.2024 18:44 Uhr Neubrandenburg: Mann schießt mit Schreckschusspistole von Balkon

Im Weidegang in Neubrandenburg soll am Dienstagabend eine Auseinandersetzung mit einem Warnschuss aus einer Schreckschusspistole geendet haben. Wie die Polizei informierte, soll ein 28-jähriger Deutscher von seinem Balkon aus zwei Männer beobachtet haben, die eine junge Frau belästigten. Er rief ihnen zu, dass sie die Frau in Ruhe lassen sollen. Daraufhin bedrohte ein 38 Jahre alter Serbe den Mann und versuchte auf den Balkon zu klettern. Um sich zu schützen, feuerte der 28-Jährige einen Schuss aus seiner Schreckschusspistole ab. Die Ermittler gehen unter anderem dem Vorwurf der Bedrohung nach und prüfen einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.06.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte