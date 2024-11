Neubrandenburg: Langjährige Haftstrafe wegen schweren sexuellen Missbrauchs Stand: 07.11.2024 16:08 Uhr Ein 56-Jähriger soll zwei Kinder in der Zeit zwischen August 2020 und Mai 2022 zum Teil schwer sexuell missbraucht haben. Die im Tatzeitraum zwischen sechs und zehn Jahren alten Jungen haben auf seinem Hof gewohnt und bei verschiedenen Arbeiten mitgeholfen.

Ein 56-Jähriger ist am Donnerstag am Landgericht Neubrandenburg zu einer Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Er hat nach Überzeugung des Gerichts zwei Jungen zum Teil schwer sexuell missbraucht. Die Taten sollen sich zwischen August 2020 und Mai 2022 ereignet haben. Die im Tatzeitraum zwischen sechs und zehn Jahren alten Jungen wohnten auf seinem Hof in der Gemeinde Carpin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und halfen bei verschiedenen Arbeiten mit.

Kinder vertrauten sich der Mutter an

Die Eltern der Kinder - auch auf dem Hof wohnhaft - sollen zunächst nichts von den Taten mitbekommen haben. Erst als die Kinder sich ihrer Mutter anvertrauten, flog der Missbrauch auf. Die Taten ereigneten sich hauptsächlich in einem Kuhstall und im Schlafzimmer des Verurteilten. Der Mann bestritt die Vorwürfe während des gesamten Prozesses. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

