Neubrandenburg: Erster Gesundheitskiosk in MV

In Neubrandenburg ist am Montag der erste Gesundheitskiosk des Landes eröffnet worden. Er wird vom "Infromationszentrum Gesundheitsamt" des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte betrieben. Das Ziel: Besucher sollen schnell, unbürokratisch und kostenlos medizinische Hilfsangebote bekommen - auch bei seelischen Erkrankungen. Der Kiosk am Reitbahnweg ist mit zwei Mitarbeitern des Sozialpsychiatrischen Dienstes und einer Gemeindeschwester besetzt. Zur Eröffnung am Montag war auch Stefanie Drese (SPD), die Landesministerin für Soziales, Gesundheit und Sport vor Ort. "Besonders für unsere ländlicheren Regionen sehe ich in diesem für Mecklenburg-Vorpommern bisher einzigartigen Projekt große Chancen“, so Drese.

