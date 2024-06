Stand: 17.06.2024 17:09 Uhr Neubrandenburg: Carsten Gansel erhält Annalise-Wagner-Preis 2024

Carsten Gansel aus Neubrandenburg bekommt in diesem Jahr den mit 2.500 Euro dotierten Annalise-Wagner-Preis. Ausgezeichnet wird der Autor für sein biografisches Sachbuch über die Schriftstellerin Brigitte Reimann. Das Werk mit dem Titel: "Ich bin so gierig nach Leben: Brigitte Reimann, die Biografie“ ist im vergangenen Jahr erschienen. Gansel bewerte darin das moderne Leben und Schaffen der Schriftstellerin neu. Die Preisverleihung soll am 28. Juni im Kulturquartier Mecklenburg-Strelitz in Neustrelitz erfolgen, hieß es von der Stadt Neubrandenburg.

