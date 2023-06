Stand: 12.06.2023 14:46 Uhr Neubrandenburg: Bewährungsstrafe für Betrug aus Liebe

Aus Liebe zu einer 20 Jahre älteren Frau hat ein junger Mann aus Neubrandenburg Garagen verkauft, die ihm nicht gehörten. Dafür ist er nun vom Amtsgericht zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der 21-Jährige hatte gestanden, über ein Internet-Verkaufsportal vier Garagen für insgesamt knapp 9.000 Euro verkauft zu haben, die allerdings der Stadt Neubrandenburg gehörten. Das Geld überwies er an seine 41-jährige Freundin in Serbien, die er via Internet kennengelernt hatte. Er habe ihr helfen wollen und gehofft, dass sie zu ihm zieht.

