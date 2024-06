Neubandenburg: Schülerin siegt bei "Jugend debattiert"

Beim Bundeswettbewerb "Jugend debattiert" hat eine Schülerin aus Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Mathilda Kirschnick aus Neubrandenburg ist Siegerin in der Altersgruppe 1. Die Jugendlichen aus ganz Deutschland treten in zwei Altersgruppen gegeneinander an. Die Schülerin vom Albert-Einstein-Gymnasium argumentierte souverän beim Thema "Ausschüttung von DFB-Erfolgsprämien in gleicher Höhe an die Nationalteams der Männer und Frauen". Im Juryfeedback wurden insbesondere die Klarheit und der Realitätsbezug der 15-jährigen gelobt. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) gratulierte der Siegerin. Sie sei sehr stolz, hiess es in einer Presseerklärung.