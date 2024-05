Stand: 27.05.2024 19:13 Uhr Nach Unfall bei Gudow: A24 in Richtung Berlin am Dienstag gesperrt

Nach dem schweren LKW-Unfall auf der A24 bei Gudow am Freitagabend muss die Autobahn am Dienstag erneut gesperrt werden. Betroffen ist von 7 bis voraussichtlich 19 Uhr die Fahrtrichtung Berlin, die nach dem Brand dreier Lastwagen bereits am Wochenende mehr als 30 Stunden gesperrt war. Der durch das Feuer beschädigte Straßenbelag muss nach Angaben der Autobahn GmbH ausgebessert werden. Auch der Boden neben der Autobahn wird ausgetauscht, da bei dem Unfall Kraftstoff aus den LKW ausgelaufen ist.

