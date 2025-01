Nach Übernahme: IMG soll weiter in Rostock produzieren Stand: 20.01.2025 16:42 Uhr Das insolvente Rostocker Unternehmen Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH will auch weiterhin in der Hansestadt produzieren. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter soll übernommen werden.

Bei der Rostocker IMG Ingenieurtechnik- und Maschinenbau GmbH sind aktuell noch knapp 90 Arbeitnehmer beschäftigt. Der hoch spezialisierte Rostocker Maschinenbauer entwickelt Anlagen und Bauteile für die weltweite Schiffbau-, Luftfahrt- und Offshore-Industrie. Während der Corona-Pandemie war das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten und musste im vergangenen Oktober Insolvenz anmelden.

Investor will 77 Mitarbeiter übernehmen

Anfang des Jahres hatte IMG mit der Zachert Ingenieurtechnik- und Maschinenbau GmbH einen neuen Investor gefunden. Das Unternehmen mit Sitz in Brandenburg ist nach eigenen Angaben auf die Sanierung und Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Auf NDR-Nachfrage sagte Investor Olaf Zachert, dass er 77 Mitarbeiter übernehmen und das Rostocker Unternehmen mit einem weiteren Werk in Sachsen zusammenführen wolle. Es gebe derzeit eine steigende Nachfrage im Bereich der Rüstungsindustrie, so Zachert.

Zachert: "IMG bleibt definitiv in Rostock"

Ob er auch die Produktionshallen übernimmt, ist noch offen. Aus Gewerkschaftskreisen heißt es, dem Investor könne es nur um das Know How, aber nicht um den Erhalt der Arbeitsplätze gehen. Dem widerspricht Zachert: IMG bleibe definitiv in Rostock. Noch muss der Gläubigerausschuss der Übernahme zustimmen. Diese gilt aber als gesichert.

