Nach Chlorgas-Austritt in Zinnowitz: Ursache gefunden Stand: 31.08.2024 14:21 Uhr In Zinnowitz auf Usedom ist in der Bernsteintherme Chlorgas ausgetreten. Grund soll ein verschleißbedingtes Leck an einem Chlorbehälter sein. Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In der Bernsteintherme in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Mittag Chlorgas ausgetreten. Grund für den Austritt soll ein verschleißbedingtes Leck an einem Chlorbehälter sein. Etwa 500 Meter rund um die Therme sind vorerst gesperrt und sollen laut Polizei gemieden werden. Anwohner der Dünenstraße wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rund 40 Personen aus Therme evakuiert

Bei dem Rettungseinsatz waren neben der Polizei auch ein Gefahrgutzug, die Feuerwehr sowie ein Notarzt vor Ort. Rund vierzig Personen mussten aus der Therme in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gäbe es bisher keine. Laut Anke Radlof, Sprecherin des Landkreises, haben zwei Techniker womöglich den Dampf eingeatmet und werden untersucht. Da das Leck nicht sofort repariert werden kann, bleibt die Therme nach Angaben der Polizei vorerst geschlossen.

