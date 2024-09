Nach Brand in Burg Stargard: Mehrfamilienhaus "unbewohnbar" Stand: 06.09.2024 16:08 Uhr In Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am frühen Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen von einem Carport auf ein Mehrfamilienhaus über. Noch sind Einsatzkräfte vor Ort.

In der Bachstraße in Burg Stargard kam es heute Nachmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Zunächst fing aus noch ungeklärter Ursache ein Carport Feuer. Die Flammen sprangen auf das nebenstehende Haus über. Da dessen Fassade von Blech bedeckt ist, bahnte sich das Feuer darunter seinen Weg. Vier Einsatzfahrzeuge waren angerückt, rund 45 Feuerwehrleute beteiligten sich an der Brandbekämpfung.

Einsatzleiter: "Das Haus ist unbewohnbar"

Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Am Einsatzort kam es zu einer gewaltigen Hitzeentwicklung. Der Einsatzleiter sagte gegenüber dem NDR, dass das in Brand geratene Haus nach den Löscharbeiten auf Grund der Wasserschäden "unbewohnbar" sei. Von außen waren allerdings kaum Zerstörungen erkennbar. Zur Schadenshöhe ist zur Zeit noch nichts bekannt. Nach Angaben der Polizei kommt jetzt ein Brandursachenermittler zum Einsatz. In einer ersten Meldung zu dem Brand war die Rede von zwei betroffenen Mehrfamilienhäusern. NDR-Reporter konnten dies jedoch nicht bestätigen.

