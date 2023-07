Nach Brand am Schweriner Bahnhof: Museum größtenteils zerstört Stand: 22.07.2023 11:38 Uhr Nach dem Großbrand im Eisenbahnmuseum in Schwerin, konnte der über Stunden gesperrte Hauptbahnhof gestern Abend wieder freigegeben werden. Der Museumsteil seien größtenteils zerstört worden.

Einen Tag nach dem Großbrand am Schweriner Hauptbahnhof rollt der Bahnverkehr wieder weitgehend reibungslos. Ein Brandursachenermittler soll kommenden Montag die Brandstelle begutachten. So lange sichert die Bundespolizei das Gelände. Den gesamten Schaden, den das Feuer am Schweriner Eisenbahnmuseum angerichtet habe, lasse sich nur erahnen, so Klaus Dieter Voß vom Verein Eisenbahnfreunde Schwerin. Der Museumsteil mit der historischen Stellwerkstechnik, das komplette historisches Archiv, der Verkaufsbereich, Werkstätten und Werkzeuge seien zerstört worden. Dennoch bleiben den Eisenbahn-Freunden ein bisschen Trost und Hoffnung. Die historischen Fahrzeuge, wie Dampf-und Diesel-Loks, scheinen den Brand weitestgehend überstanden zu haben, so Voß. Ganz genau könne er das aber noch nicht sagen. Denn in das abgebrannte Schweriner Eisenbahnmuseum durfte außer Feuerwehr und Polizei noch niemand.

Feuerwehr sucht mit Wärmebildkameras Glutnester

Am frühen Morgen ist die Feuerwehr wieder zum Brandort am Eisenbahnmuseum gefahren. Mit Wärmebildkameras suchen die Feuerwehrleute den Brandherd nach möglichen Glutnestern ab. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Hälfte des Gebäudes stark beschädigt. Derzeit werde die am Boden liegende Dachpappe gewässert, da sich die Hitze dort besonders lange halte. Ein Brandursachenermittler wird im Laufe des Tages erwartet. Noch seien die Temperaturen am Brandherd für eine exakte Besichtigung aber zu hoch.

Rund 120 Einsatzkräfte waren am Brandort

Wie die Feuerwehr dem NDR gestern mitteilte, hatten starke Rauchentwicklungen die Löscharbeiten lange erschwert. Alle Freiwilligen Feuerwehren Schwerins waren alarmiert, um die Berufsfeuerwehr bei dem Einsatz zu unterstützen, sagte Stefan Jacobi, Chef der Schweriner Berufsfeuerwehr, bei NDR MV Live. Zudem seien weitere Kräfte aus den Landkreisen angefordert worden. 120 Einsatzkräfte waren am Brandort. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Luft über Schwerin ist wieder rein

Während des Brandes und danach hatte die Feuerwehr alle Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Am späten Abend war über ganz Schwerin der Geruch des Rauchs wahrnehmbar. Durch den Regen in der Nacht ist die Luft nun aber wieder rein.

Ein schlimmer Tag für die "Eisenbahnfreunde Schwerin"

Wie stark die Zerstörungen am Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseum letztlich sind, wird sich erst im Laufe des Wochenendes einschätzen lassen. Für den Verein der "Eisenbahnfreunde Schwerin" war das Feuer jedenfalls ein Drama. Über viele Jahre haben sie ihr Herzblut in das Museum gesteckt und ihre Freizeit mit der Restaurierung alter Lokomotiven verbracht. Klaus Dieter Voß, der 2. Vorsitzende des Vereins, sagte dem NDR noch fassungslos: "32 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit sind gestern zum größten Teil zerstört worden."

Einige historische Fahrzeuge vor den Flammen gerettet

Noch können die Eisenbahnfreunde den Lokschuppen nur von Außen betrachten. Doch schon jetzt ist klar - ein Großteil wurde von den Flammen vernichtet. "Was komplett zerstört worden ist, ist der Museumsteil mit der historischen Stellwerkstechnik, unser komplettes historisches Archiv sowie der gesamte Verkaufsbereich. Auch die Werkstätten und Werkzeuge - das ist alles komplett zerstört." Ein Trost bleibt aber immerhin: "Die Fahrzeuge scheinen den Brand, soweit wir es von Außen einschätzen können, weitestgehend gut überstanden zu haben", so Voß. Darunter ist auch die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands, die auf der Denkmalliste der Landeshauptstadt steht.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 22.07.2023 | 11:00 Uhr