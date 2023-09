Stand: 20.09.2023 14:41 Uhr NDR-Journalistin erhält Preis für Wirtschafts-Reportage

Die NDR-Journalistin Friederike Witthuhn aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg ist mit dem Medienpreis "Rufer" ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis für ihre Fernsehreportage "Zwischen Bierbrot und Baustelle" über einen Traditionsbäcker in Plau am See. Der Preis wird jährlich von den Industrie- und Handelskammern (IHK) Mecklenburg-Vorpommerns vergeben. Die IHK würdigen damit differenzierten und verantwortungsvollen Wirtschaftsjournalismus. Weitere Auszeichnungen gingen an Martina Rathke (Ostsee-Zeitung), Anne Stadtfeld (ZDF), Silke Hasselmann (Deutschlandfunk Kultur) und Jonas Mueller-Töwe (T-online). Insgesamt hatten sich 62 Produktionen um die Preise in den verschiedenen Kategorien beworben.

