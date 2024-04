NATO-Generalsekretär Stoltenberg besucht Luftwaffe in Laage Stand: 25.04.2024 08:47 Uhr NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird beim Luftwaffengeschwader in Laage erwartet. Laut Bundeswehr will sich Stoltenberg im Vorfeld des nächsten NATO-Gipfels ein Bild von den Fähigkeiten der Alarmrotte der Luftwaffe machen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg besucht den Luftwaffenstützpunkt Laage bei Rostock. Dort will er sich beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" persönlich ein Bild von den Fähigkeiten der Quick Reaction Alert (QRA) - so die offizielle Bezeichnung der Alarmrotte - machen. Nach Angaben der Bundeswehr ist diese im letzten Jahr 21-Mal alarmiert worden. Davon erfolgten 16 Flüge, weil sich russische Militärmaschinen über der Ostsee dem NATO-Territorium genähert hatten. In diesem Jahr mussten die Abfangjäger vom Typ Eurofighter bereits sechs mal aufsteigen.

Videos 11 Min NDR MV Live: So arbeitet die Alarmrotte der Luftwaffe Immer wieder werden russische Aufklärer über der Ostsee von Eurofightern identifiziert. Ein Interview mit dem Leiter des Lagezentrum Luftsicherheit, Oberstleutnant Stefan Bremkens. 11 Min

Vorbereitung auf NATO-Gipfel in Washington

Der Besuch Stoltenbergs in Laage ist Teil seines Deutschland-Aufenthaltes in Vorbereitung des kommenden NATO-Gipfels in Washington. Begrüßt wird der NATO-Generalsekretär in Laage vom Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz. Der soll nach aktuellen Plänen der Bundeswehr ab dem kommenden Jahr eines von zwei NATO-Hauptquartieren in Europa befehligen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Bundeswehr