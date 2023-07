Mutter und Sohn von Fähre gestürzt - Behörden ermitteln wegen Mordes

Stand: 01.07.2023 15:08 Uhr

Nach dem Tod einer 36 Jahre alten Frau und ihres Sohnes, die am Donnerstag auf einer Stena-Line-Ostseefähre über Bord gegangen waren, geht die polnische Staatsanwaltschaft von einem Mordfall aus. Ermittelt werde wegen "Mordes an einem Kind und des Selbstmordes der Mutter", sagte eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft Danzig am Sonnabend.