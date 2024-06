Stand: 11.06.2024 08:54 Uhr Müritz-Havel-Wasserstraße: Schleusenwärter-Ausbildung gestartet

Für die lange gesuchten Schleusenwärter für die Müritz-Havel-Wasserstraße und die Obere Havel-Wasserstraße hat die praktische Ausbildung begonnen. Länger suchte das zuständige Amt vergebens nach Interessenten. Vor zwei Wochen hatte die Firma Kuhnle-Tours dann angeboten, selbst Personal für die betroffenen sechs Schleusen zu finden und auszubilden. In den Räumen der Firma in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) hat die theoretische Ausbildung bereits begonnen, am Dienstag kommt die Praxis hinzu - an der Schleuse in Canow. Bis zum 17. Juni soll die Ausbildung abgeschlossen sein. Dann können die neuen Schleusenwärter im Schichtdienst ihre Arbeit aufnehmen und die sechs Schleusen in der Hauptsaison wieder von 7 - 21 Uhr offen bleiben.

