Mühlengeez: Agrar-Ausstellung MeLa geht zu Ende Stand: 15.09.2024 07:05 Uhr In Mühlengeez bei Güstrow geht heute die Agrarmesse MeLa zu Ende. In der Großen Landestierschau wird die Vielfalt der Nutztierwelt präsentiert.

In einer großen Sonderschau können die Besucher viel über das Leben einer Honigbiene erfahren. Das Insekt ist das MeLa-Tier in diesem Jahr. Ein Wildbienenexperte gibt am Vormittag Tipps, wie jeder in seinem Garten oder auf dem Balkon mit den richtigen Blüten für Nahrung sorgen kann.

Viel Vieh auf Großer Landestierschau

In der Großen Landestierschau wird die Vielfalt der Nutztierwelt präsentiert: Kaninchen, Enten, Gänse und Fleischrinder - teils seltene Rassen - werden gezeigt und ausführlich vorgestellt. Wie die Landwirtschaft von Sonnenenergie profitieren kann, erfahren Interessierte in einem Fachforum, das für jedermann geöffnet ist. André Thieme aus Plau am See, einer der besten deutschen Springreiter, nimmt heute am Turnier auf dem Messegelände teil.

Weitere Informationen Bauerntag auf der MeLa: "Berlin hat uns nicht verstanden" Die Bauern in MV beklagen ein Übermaß an Auflagen und gesetzlichen Vorschriften. Landwirtschaftsminister Backhaus legt Acht-Punkte-Plan vor. mehr

Backhaus mit Acht-Punkte-Plan

Auf dem Bauerntag am Freitag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) einen Acht-Punkte-Plan vorgestellt. Dieser umfasst neben Bürokratieabbau auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene eine Konzentration auf wenige, dafür zielgerichtete Förderprogramme, die Überarbeitung der Bundesdüngeverordnung, beschleunigte Genehmigungsverfahren bei Vorhaben, die zum Tierwohl und Klimaschutz beitragen, sowie die Anhebung des maximal förderfähigen Investitionsvolumens etwa für Stallumbauten von 2 Millionen auf 2,5 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2024 | 07:00 Uhr