Missbrauchs-Skandal: Mindestens 124 Opfer in der Nordkirche Stand: 26.01.2024 11:31 Uhr Eine neue Missbrauchs-Studie erschüttert die evangelische Kirche. Sie listet bundesweit mindestens 2.225 Opfer von sexualisierter Gewalt auf. Die Forschenden sprechen davon, dass das nur die Spitze des Eisbergs sei.

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) gibt es nach Auswertung der Archive mindestens 58 Beschuldigte und mindestens 124 Betroffene von Missbrauch und sexueller Gewalt. Das teilte die Nordkirche am Donnerstag im Anschluss an die Veröffentlichung einer bundesweiten Studie im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit. Die recherchierten 58 Beschuldigten im Bereich der Nordkirche waren alle männlich, 33 von ihnen waren Pastoren.

Verantwortung übernehmen und Konsequenzen ziehen

Untersucht wurde der Zeitraum von 1946 bis 2020. Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, erklärte im NDR MV Interview: "Dass Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern im Raum unserer Kirche tiefes Leid zugefügt wurde, dass sie Gewalt und schweres Unrecht erlitten haben, erschüttert mich immer wieder. Ich empfinde darüber tiefe Scham - persönlich und stellvertretend für unsere Kirche." Sich dieser Schuld zu stellen, beinhalte maßgeblich, Verantwortung zu übernehmen, sowie klar und entschieden die Konsequenzen aus den Ergebnissen der sogenannten Forum-Studie zu ziehen, so Kühnbaum-Schmidt. Sie betonte: "Dabei werden die Beschlüsse des EKD-Beteiligungsforums und die Ergebnisse der Beratungen dort auch für uns entscheidend und leitend sein."

Hochrechnung der EKD-Studie geht von über 9.000 Fällen aus

Laut der EKD-Studie gibt es viel mehr Missbrauchsopfer als erwartet: Danach wurden seit 1946 nach "spekulativen" Hochrechnungen mindestens 9.355 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht. Zudem gibt es 3.497 Beschuldigte, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare. Diese Zahlen errechnen sich nach Angaben der Forscher aus den offiziell zurückgemeldeten Ergebnissen der Landeskirchen, die aus deren Disziplinarakten erhoben wurden, und aus den Ergebnissen einer Landeskirche, die sowohl Personal- als auch Disziplinarakten ausgewertet hatte. Außerdem wurden Vergleichsstudien herangezogen.

