Metallgusswerk in Waren zieht positive Bilanz

Das Mecklenburger Metallgusswerk in Waren ist Weltmarktführer, wenn es darum geht Schiffspropeller so umzurüsten, dass sie effizienter und umweltfreundlicher werden.

So sind in den vergangenen Jahren rund 500 Containerschiffe mit den modernen sogenannten Retrofit-Propellern ausgerüstet worden. Auch in diesem Jahr zieht das Unternehmen eine positive Bilanz, die Auftragsbücher waren gut gefüllt. 100 Schiffspropeller haben das Warener Werk verlassen. Allein zum Jahresende sind noch einmal sechs Propeller auf die Reise gegangen.

75 Jahre Mecklenburger Metallguss

2023 war für die Metallgusswerker ein Jubiläumsjahr, denn im September feierte die Belegschaft den 75. Geburtstag des Unternehmens. Geschäftsführer Lars Greitsch zeigt sich sehr zufrieden. Insgesamt hätten 100 in diesem Jahr die Hallen verlassen. In den vergangenen drei, vier Jahren waren es mit 70 deutlich weniger. Ein Propeller kostet etwa eine Million Euro. Auch für das kommende Jahr sind laut Greitsch die Auftragsbücher schon gut gefüllt.

Nachfrage weiter hoch

Durch die effizienteren Retrofit-Propeller, die in den vergangenen zehn Jahren ausgeliefert wurden, konnten nach Angaben des Geschäftsführers bereits mehr als 13,8 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Und die Nachfrage nach den Propeller sei nach wie vor groß. Trotzdem haben auch die Warener mit Problemen zu kämpfen. Vor allem die hohen Energiepreise machen dem Unternehmen zu schaffen.

