Mehrere Brände in MV: Unbekannte legen vier Feuer auf Usedom Stand: 21.07.2022 07:26 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern hat es seit gestern Nachmittag mehrere Brände gegeben. In der Nähe von Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) brannte ein Ferienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Auf der Insel Usedom haben Unbekannte gleich vier Feuer gelegt.

Laut Polizei ereigneten sich die Vorfälle im Süden der Insel. Trotz hoher Brandgefahr infolge der Sommerhitze am Mittwochnachmittag legten die Unbekannten mehrere Feuer: Innerhalb kurzer Zeit brannten ein Baum sowie drei Flächen mit Gräsern und Büschen im weitläufigen Stadtgebiet der Stadt Usedom. Zu der Zeit herrschten Temperaturen um 37 Grad auf der Insel. Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen, bevor sie auf Gebäude oder andere Flächen übergriffen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Zusammenhang zu Brandstiftungen Mitte Juli?

Im Juli hatte es bereits mehrere Brandstiftungen in der Region um die Stadt Usedom gegeben, so dass die Polizei einen Zusammenhang vermutet. So mussten die Feuerwehren zwischen dem 13. und 16. Juli drei Mal in Brand gesetzte Bäume und eine Fläche mit Bruchholz nahe einem Wasserwerk löschen. Zudem wurde ein Brand in einem Waldgebiet nördlich der Stadt gemeldet. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Ferienhaus bei Massow abgebrannt

Bei Massow unweit von Röbel ist am Mittwoch ein Feuer von einem Roggenfeld auf ein Ferienhaus übergegangen. 64 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 160.000 Euro.

Nordwestmecklenburg: Wiese und Feld in Flammen

In Nordwestmecklenburg brannte eine Wiese bei Jesendorf nahe Neukloster. Nur wenige Kilometer entfernt geriet am Abend ein Mähdrescher auf einem Feld bei Zurow in Brand. Der Landwirt konnte ihn nach Angaben der Leitstelle selbst löschen. Menschen kamen bei den Einsätzen nicht zu Schaden. Weitere kleinere Feldbrände wurden aus Karrenzin bei Parchim und Palingen gemeldet.

