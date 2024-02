Stand: 05.02.2024 17:00 Uhr Mehrere Bahnstrecken in MV sollen ausgebaut werden

Die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium haben eine Vereinbarung zum Ausbau mehrerer Bahnstrecken unterzeichnet: Auf der Strecke des RE 4 soll auf vielen Abschnitten wieder ein zweites Gleis verlegt werden, um Durchlässigkeit und Kapazität der Strecke zu erhöhen. Auch soll die Streckengeschwindigkeit zwischen Güstrow und Neubrandenburg sowie zwischen Pasewalk und der polnischen Grenze auf 120 km/h angehoben werden. Gleiches gilt für Neustrelitz-Neubrandenburg-Stralsund. Hier sollen die Züge künftig statt mit 100 mit 120 km/h fahren können. Damit soll der Verspätungsanfälligkeit auf der eingleisigen Strecke begegnet werden. Die Umbauten werden mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version dieses Artikels wurde an einigen Stellen ein Foto des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau angezeigt. Hintergrund ist ein redaktioneller Fehler. Wir haben das Bild sofort entfernt und durch ein anderes ersetzt. Bilder bei Kurzmeldungen wie dieser werden nicht auf allen Geräten bzw. in allen Browserdarstellungen angezeigt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

