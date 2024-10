Mehr als 140.000 Euro Sachschaden bei mehreren Bränden in MV Stand: 06.10.2024 07:59 Uhr Die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern mussten am Abend und in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Einsätzen ausrücken. Menschen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden.

In Mecklenburg-Vorpommern hat es in den vergangenen 24 Stunden in mehreren Orten gebrannt. Kurz vor Mitternacht stand am Sonnabend in Torgelow eine Lagerhalle in Flammen, die Löscharbeiten dauerten in den Morgenstunden noch an. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Dach des Hauses Feuer gefangen. Laut dem vorläufigen Ermittlungsstand der Polizei waren an dem Dach zuvor Arbeiten ausgeführt worden. Ob die mit dem Ausbruch des Brandes zusammenhängen, wird geprüft. Der Schaden in Torgelow liegt bei mindestens 100.000 Euro.

Nebengebäude in Malchin in Flammen

Gegen vier Uhr am Sonntagmorgen brannte es in Malchin in der Langen Straße im Nebengebäude eines Einfamilienhauses. Die Flammen schlugen laut Feuerwehr schnell auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Ein Statiker wird prüfen, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist.

Strohmiete möglicherweise in Brand gesteckt

Auf Rügen brannte ein Ferienhaus in Nonnevitz. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer im Kellergeschoß schnell unter Kontrolle bringen. Zuvor konnten fünf Feriengäste, eine Familie aus der Nähe von Stuttgart, das Haus unverletzt verlassen. Nach Angaben der Polizei löste offenbar Bekleidung den Brand aus, die auf einem heißen Saunaofen abgelegt worden war. Der Schaden liegt bei etwa 40.000 Euro. Das Ferienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Im Hagenower Stadtteil Sudenhof geriet zudem eine Strohmiete in voller Ausdehnung in Brand. Die Löscharbeiten werden vermutlich den gesamten Sonntag dauern. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Balkonbrand in Stralsund

Ein Brand auf einem Balkon im Stralsunder Stadtteil Grünhufe ist am Samstagnachmittag vermutlich von einer brennenden Zigarette verursacht worden. Das teilte die Polizei mit. Zunächst hatte es geheißen, dass Unbekannte einen Brandsatz auf ein Wohnhaus geworfen. hätten. Wie die Zigarette auf den Balkon gelangte, wird noch ermittelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100 Euro.

