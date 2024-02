Mehr Angler in MV: Deutlicher Zuwachs vor allem bei Jüngeren Stand: 01.02.2024 13:11 Uhr Der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommerns hat im vergangenen Jahr fast 700 neue Mitglieder gewonnen. Als Grund dafür sieht der Verband vor allem Jugendprojekte und Angelunterricht an den Schulen.

Knapp 700 neue Mitglieder konnte der Landesanglerverband im vergangenen Jahr begrüßen. Schon während der Corona-Zeit traten mehr Menschen beim LVA bei und der Trend hält sich nach wie vor. Sein Wachstum führt der Verein auf die solide Jugendarbeit zurück - etwa die Hälfte der im vergangenen Jahr Beigetretenen seien Kinder und Jugendliche.

Jugendarbeit erreicht auch Eltern

Die Freude über diese Entwicklung ist groß: "Es ist für uns als Verband natürlich schön zu sehen, dass das schon durchschlägt und sich in den Zahlen zeigt", sagt Kilian Neubert, seit heute Geschäftsführer des Landesanglerverbands. Er war lange für die Jugendarbeit im LAV zuständig und tritt am Donnerstag sein neues Amt als Geschäftsführer an. Neubert folgt damit auf den im vergangenen November verstorbenen Axel Pipping. Die Jugendarbeit des Verbands strahle auf das Elternhaus aus, sodass auch mehr Erwachsene den Fischereischein erwerben, so Kilian Neubert. "Eine sehr solide Jugendarbeit bei uns im Verband", so Neuberts Résumé.

Angeln macht Schule

"Angeln macht Schule" ist eines der Projekte, das Kilian Neubert weiter ausbauen möchte. Mehr als jede vierte Ganztagsschule im Land bietet "Angeln " als Neigungsunterricht bereits an, so der neue Geschäftsführer. Weitere Schulen hätten Interesse. "Sobald man mit den Kindern am Gewässer ist, sind die meisten von sich aus begeistert", meint Neubert. Bislang mangele es aber an ehrenamtlichen Angellehrern. "Weil wir natürlich auch diesen Anspruch an uns haben, gerade im Bereich der Umweltbildung auch etwas mit Substanz zu liefern", erläutert der Verbandschef. Die nächste Gelegenheit zum Kennenlernen bietet der LAV bei seinem "Jugendtag" am 4. Mai im Rostocker Stadthafen.

