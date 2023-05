Mecklenburger Seen Runde: Radsport-Event an der Seenplatte Stand: 19.05.2023 06:38 Uhr Von Neubrandenburg mit dem Fahrrad um die Müritz und zurück: Bei der Mecklenburger Seen Runde sind an diesem Wochenende Hunderte Radsportler an der Seenplatte unterwegs.

Rund 3.300 Radfahrerinnen und Radfahrer werden bis Sonnabendnacht an der Seenplatte unterwegs sein. Bei der Mecklenburger Seen Runde geht es von Neubrandenburg in einem großen Bogen zur Müritz, um diese herum und wieder zurück; unter anderem über Feldberg, Neustrelitz, die Kleinseenplatte, Röbel, Malchow, Schwinkendorf und Penzlin. Die Strecke ist nicht abgesperrt. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte also besonders vorsichtig sein.

Zieleinlauf bis Mitternacht am Sonnabend möglich

Die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehen heute um 20 Uhr auf die Strecke. Mit dabei ist auch der ehemalige Radrennfahrer und mehrfache Weltmeister Max Levy. Bis Sonnabend 24 Uhr haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann Zeit, um wieder im Kulturpark Neubrandenburg anzukommen. Die Frauenrunde führt wie immer in die Feldberger Seenlandschaft. Zum ersten Mal wurde die Strecke in diesem Jahr allerdings von 90 auf 100 Kilometer verlängert.

Umfangreiche Logistik - 650 Helfer im Einsatz

Auf der langen Strecke gibt es insgesamt sieben Verpflegungsstationen - etwa alle 40 Kilometer. Dafür haben die Organisatoren unter anderem 1.500 Kilogramm Bananen, 16.000 Scheiben Brot und 6.800 Liter Elektrolytgetränke beschafft. Insgesamt sind 650 Helfer und Helferinnen im Einsatz. Nicht nur an den Verpflegungspunkten, sondern auch als Streckenposten, bei der Pannenhilfe oder als Sanitäter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.05.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Radsport