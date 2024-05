Mecklenburg-Vorpommern sucht dringend Schleusenwärter Stand: 22.05.2024 06:47 Uhr Auf der Müritz-Havel-Wasserstraße konnte bisher für sechs Schleusen kein Personal gefunden werden. Deswegen müssen die Öffnungszeiten ab 1. Juni verkürzt werden.

Bootsfahrer müssen sich auf dem Wasser zwischen Berlin und Neustrelitz in der kommenden Saison auf verkürzte Öffnungszeiten einstellen. Der Grund: Es fehlen insgesamt sechs Schleusenwärter.

Diese Schleusen in MV sind betroffen

In diesem Jahr ist an jeder Schleuse nur ein Mann oder eine Frau im Dienst. Die Konsequenz sind kürzere Öffnungszeiten für die Schleusen in Strasen, Canow, Diemitz und Mirow auf der Müritz-Havel-Wasserstraße sowie auf der Oberen Havel-Wasserstraße in Wesenberg und Steinhavel. Statt wie bisher von 7 bis 21 Uhr sind die Schleusen deshalb nur noch von 9- bis 18 Uhr geöffnet. Das gilt von Juni bis September. Zwei Anläufe für entsprechende Ausschreibungen als Schleusenwärter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oder-Havel haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht, niemand wollte den Job als Schleusenwärter. Warum, ist unklar.

Öffnungszeiten bei der Tourenplanung berücksichtigen

Die Wasserstraßen werden sowohl von der Berufsschifffahrt, als auch von Freizeitkapitänen und Wasserwanderern genutzt. Im vergangenen Jahr waren das bis zu 40.000 zwischen Berlin und Neustrelitz. Diese müssen sich bei der Tourenplanung auf der Müritz-Havel-Wasserstraße in diesem Jahr nun auf die neuen Öffnungszeiten einstellen. Somit haben sie deutlich weniger Zeit auf dem Wasser, zumindest, wenn sie sich eine längere Strecke vorgenommen haben. Nur automatisch bedienbare Schleusen können auf dieser Strecke noch von 7 bis 22 Uhr genutzt werden.

Weitere Informationen Schleuse Banzkow: Schweriner Seen wieder für Boote erreichbar Der einzige Wasserweg zu den Schweriner Seen ist wieder frei. Für die Banzkower Schleuse wurde ein Wärter gefunden - vorläufig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.05.2024 | 07:00 Uhr