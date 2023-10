Stand: 31.10.2023 17:43 Uhr Martinimarkt Parchim: Festplatz soll befestigt werden

Der Parchimer Festplatz soll für die Zukunft wetterfest gemacht werden. Seit Jahren ist der Boden auf dem Platz bei schlechtem Wetter während des Martinimarktes ein Problem. Nun stellt das Land Hilfe in Aussicht. Am kommenden Freitag soll das viertägige Volksfest wieder beginnen. Schon heute gab es einen Termin mit Innenminister Christian Pegel (SPD) vor Ort. Pegel hat sich zeigen lassen, welche Maßnahmen gegen den Matsch getroffen werden müssten. Er hält es für möglich, dass sich das Land an der Finanzierung der Befestigungsmaßnahmen beteiligt. Für geschätzt eine Million Euro sollen diese dann bis 2025 umgesetzt werden.

