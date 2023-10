Stand: 18.10.2023 15:29 Uhr Marinearsenal Warnemünde: Inspekteur der Marine zieht positive Bilanz

Vor einem dreiviertel Jahr wurde das Marinearsenal in Rostock-Warnemünde offiziell von der damaligen Verteidigungsministerin eingeweiht. Nun fällt die erste Bilanz des Marineinspekteurs Jan-Christian Kaack ausgesprochen positiv aus. Laut Kaack ist es eine absoluter Glücksfall, dass die Marine in Warnemünde eine Außenstelle des Marinearsenals betreiben kann. Jetzt könnten die in Rostock stationierten Korvetten direkt vor Ort gewartet werden. Und das spart nach Ansicht von Kaack eine Menge Zeit. Insgesamt sieht der Marineinspekteur die Stützpunkte der deutschen Marine gut aufgestellt, auch wenn die Beschaffung immer noch zu lange dauere. Unterstützt sieht sich Kaack aber durch den neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der ein Klima des Möglichmachens geschaffen habe.

