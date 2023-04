Stand: 27.04.2023 17:54 Uhr Malchow: Jugendliche als mutmaßliche Brandstifter ausgemacht

Nach einem Brand in der Gartenlaube "Frühlingsbote" in Malchow hat die Polizei zwei deutsche Jugendliche im Alter von zwölf und 13 Jahren als mutmaßliche Täter ausgemacht. Ein weiterer Jugendlicher versuchte, die Löscharbeiten der Feuerwehr zu behindern. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Später kam er zurück und fing an die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Daraufhin wurde er festgenommen. Gegen den 16-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigung und Bedrohung erstattet.

