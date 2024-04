Stand: 10.04.2024 07:20 Uhr Malchin: Neue Flüchtlingsunterkunft geplant

Die Einwohner Malchins wehren sich gegen eine geplante Unterkunft für 50 Flüchtlinge in ihrer Stadt. Angst oder negative Erfahrungen mit Flüchtlingen waren die Hauptargumente aus Teilen der Bevölkerung gegen eine Unterkunft. Das wurde am Dienstagabend auf einer Einwohnerversammlung deutlich. Für Sozialdezernent Löffler sind das aber Einzelfälle. Mehrfach betonte er, dass der Landkreis gesetzlich zur Unterbringung von Geflüchteten verpflichtet sei. Er wünsche sich aber, dass die Asylbewerber von Beginn an auch beschäftigt werden, zum Beispiel mit Ein-Euro-Jobs.

