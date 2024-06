Stand: 21.06.2024 14:31 Uhr Malchin: Kokain und Amphetamin im Wert von 150.000 Euro gefunden

Laut Polizeiangaben hat sie in einer Garage in Malchin eine ungewöhnlich große Menge Drogen gefunden. Mehr als ein Kilogramm Kokain und über fünf Kilogramm Amphetamin hat sie beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert soll rund 150.000 Euro betragen, so die Polizei. Auf die Spur gekommen ist sie dem mutmaßlichen Besitzer durch Ermittlungen in einem Fall von schwerer Körperverletzung. Im Mai wurde ein 33 Jahre alter Syrer Opfer eines Messerangriffs in seiner Wohnung, wo die Polizei schon diverse Drogen fand. Die Beamten vermuteten an einem anderen Ort noch mehr Betäubungsmittel. Der Mann, der mutmaßlich als Dealer aktiv war, sitzt nun in Untersuchungshaft. Für den Messerangriff hat die Kriminalpolizei Malchin mittlerweile einen Tatverdächtigen.

