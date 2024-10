MV will Bezahlkarte für Asylbewerber einführen Stand: 02.10.2024 06:55 Uhr Nach monatelangen Verhandlungen will Mecklenburg-Vorpommern noch in diesem Jahr die Bezahlkarte für Asylbewerber einführen. Allerdings soll diese zunächst nur für Bewohner der beiden Erstaufnahmeeinrichtungen gelten.

Die Landesregierung will nach monatelangen Verhandlungen noch in diesem Jahr die Bezahlkarte für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern einführen. Allerdings soll sie zunächst nur in den beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in Stern-Buchholz bei Schwerin und Nostorf-Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gelten.

930 Bewohner sollen Bezahlkarte bekommen

Rund 930 Menschen sind zurzeit in den beiden zentralen Einrichtungen untergebracht. Statt mit Bargeld sollen sie in Zukunft Dinge des täglichen Bedarfs mit der Bezahlkarte zahlen können. Pro Monat wird ihnen dafür zwischen 117 und 184 Euro zur Verfügung gestellt.

Die 6.500 Bewohner in den Gemeinschaftsunterkünften der Kreise und der Städte Schwerin und Rostock müssen allerdings noch warten. Für die Anpassung der Bezahlkarte an die IT-Systeme der Kreise und Städte müssen die Aufträge gesondert ausgeschrieben werden. Der Landkreistag rechnet damit, dass die Bezahlkarte für sie im nächsten Frühjahr eingeführt wird.

Daniel Peters (CDU): Rot-Rot will die Bezahlkarte sabotieren

CDU-Fraktionschef Daniel Peters spricht von einem "Murksmodell". Rot-Rot wolle die Bezahlkarte sabotieren. Die Karte soll der Verwaltung die Arbeit bei der Auszahlung erleichtern, Überweisungen ins Ausland sollen jedoch nicht möglich sein.

