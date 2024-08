MV will Bezahlkarte für Geflüchtete ab Dezember einführen Stand: 28.08.2024 17:24 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat eine niederländische Firma beauftragt, eine Bezahlkarte für Geflüchtete zu entwickeln. Sie soll voraussichtlich ab Dezember eingeführt werden.

Voraussichtlich Anfang Dezember sollen in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Bezahlkarten an Asylbewerberinnen und Asylbewerber herausgegeben werden. Der konkrete Auftrag für die Einführung der Karte, die Bargeldauszahlungen an Geflüchtete ersetzen soll, sei an das niederländische Unternehmen 'Yoursafe' vergeben worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Die ersten Debit-Bezahlkarten sollen demnach in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ausgehändigt werden, Ausländerbehörden und Gemeinschaftsunterkünfte der Kommunen sollen folgen. Laut Innenminister Christian Pegel (SPD) kann die Landesverwaltung durch die Bezahlkarte "den immensen Arbeitsaufwand der monatlichen Bargeldauszahlungen" deutlich reduzieren.

Einkaufen wie mit gängiger Girokarte

Die Karte soll laut Pegel zur Zahlung in Geschäften für Waren des täglichen Bedarfs wie eine gängige Girokarte genutzt werden können, Überweisungen ins Ausland würden aber nicht möglich sein. Auch soll die Karte ermöglichen, jeden Monat einen bestimmten Betrag in bar abzuheben. Die Höhe des Betrages steht noch nicht fest.

Mecklenburg-Vorpommern mit eigener Karte

Die Bundesländer hatten im November 2023 beschlossen, Bezahlkarten für Geflüchtete einzuführen. Sie soll es schwieriger machen, Schlepper zu bezahlen oder Geld in die Heimatländer zu überweisen. Statt dies bundeseinheitlich zu organisieren, entschloss sich die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Variante entwickeln zu lassen. Es sei dem Land wichtig gewesen, die Belange der kommunalen Ebene, also der Landkreise und kreisfreien Städte, zu berücksichtigen, so Pegel. Bundesweit verbindlich vereinbarte Inhalte und Bedingungen für Bezahlkarten würden gleichwohl berücksichtigt.

Flüchtlingsverbände hatten die Einführung der Bezahlkarte heftig kritisiert. In Hamburg werden Bezahlkarten seit dieses Jahres ausgegeben.

