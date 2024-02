Stand: 28.02.2024 16:30 Uhr MV: Zwei Transporter im Wert von 35.000 Euro gestohlen

In Anklam und Neuendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Mittwochabend zwei Fiat-Transporter gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei müssen sich die Diebstähle in Anklam nach 16.30 Uhr und in Neuendorf nach 18.30 Uhr zugetragen haben. Beide Transporter sind weiß lackiert und haben keine Aufschrift oder sonstige Besonderheiten. Der Gesamtschaden liegt bei 35.000 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

