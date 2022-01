MV-Werften: Insolvenzverwalter besucht Standorte Stand: 13.01.2022 06:08 Uhr Wie geht es mit den MV-Werften nach dem Insolvenzantrag weiter? Der Insolvenzverwalter will sich bei Belegschaftsversammlungen an den drei Standorten dazu äußern.

Der vorläufige Insolvenzverwalter der MV-Werften, Christoph Morgen, besucht heute die drei Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund. In Wismar nimmt er mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an einer Belegschaftsversammlung teil. Morgen will die ausstehenden Löhne der rund 1.900 Mitarbeiter nach eigenen Angaben "schnellstmöglich" auszahlen.

Weitere Informationen 11 Min MV-Werften: Wie weiter in Rostock und Stralsund? Nach dem Insolvenz-Antrag der MV Werften läuft die Suche nach Lösungen für die Standorte auf Hochtouren. Welche Ideen haben die Bürgermeister von Rostock und Stralsund? 11 Min

"Global One" soll fertiggestellt werden

Die Beschäftigten müssten für ihre geleistete Arbeit zügig bezahlt werden, erklärte er per Pressemitteilung. Die Abwicklung werde noch "ein paar Tage" dauern. Der Insolvenzverwalter sagte, das größtenteils fertige Kreuzfahrtschiff "Global One" müsse zu Ende gebaut werden. Dazu werde er sofort Gespräche mit den Zulieferern aber auch mit dem bisherigen Besteller, Genting Hong Kong, aufnehmen. Es sei wichtig, gemeinsam Lösungsideen für die MV-Werften und die vielen Zulieferer auszuloten.

Schwesig verspricht Unterstützung

Nach einem ersten Treffen mit dem Insolvenzverwalter sicherte Ministerpräsidentin Schwesig den Standorten und Beschäftigten die weitere Unterstützung der Politik zu, wobei sie auch auf den Bund setzt. Sie lobte Christoph Morgen als erfahrenen Krisenmanager. Er sei wichtiger Ansprecherpartner, auch wenn es um Perspektiven für die drei Standort gehe. Die Insolvenz sei bitter, aber nicht das Ende, so Schwesig.

Sondersitzung des Landtags zu Werften

Am Nachmittag beschäftigt sich der Landtag in einer Sondersitzung mit der Lage der insolventen Werften. Wie ein Sprecher mitteilte, berät das Parlament auf Antrag der Landesregierung. Diese werde einen Bericht vorlegen. Die MV-Werften hatten am Montag Insolvenzanträge gestellt; dem Schritt waren wochenlange Verhandlungen zwischen dem Unternehmen, dem Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vorausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.01.2022 | 06:00 Uhr